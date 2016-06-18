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الأهلي ينسق مع الأمن من أجل حضور الجماهير أمام أسيك

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الأهلي ينسق مع الأمن من أجل حضور الجماهير أمام أسيك الأهلي ينسق مع الأمن من أجل حضور الجماهير أمام أسيك

يعقد شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعا ظهر يوم الأحد مع عدد من القيادات الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية لتنسيق دخول الجماهير لمباراة أسيك.

ويواجه الأهلي فريق أسيك أبيدجان الإيفواري يوم 28 يونيو الجاري على ملعب برج العرب ومن المقرر أن تشهد حضورا جماهيريا وفقا للوائح البطولة.

ويحضر الاجتماع اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومساعديه من لواءات ومديري الإدارات بالإضافة لقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت مع زيسكو الزامبي على ملعب الأخير.

الأهلي وخلال العام الجاري 2016 لم يخض أي مباراة داخل بحضور الجماهير سوى مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

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