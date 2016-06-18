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الأهلي يوضح.. كيف يتعامل لاعبو الفريق مع الصيام أمام زيسكو

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الأهلي يوضح.. كيف يتعامل لاعبو الفريق مع الصيام أمام زيسكو الأهلي يوضح.. كيف يتعامل لاعبو الفريق مع الصيام أمام زيسكو

وضع هاني وهبة طبيب وأخصائي التغذية الخاص بالنادي الأهلي برنامج غذائي لبعثة الفريق في زامبيا تجنبا للإرهاق.

ويلتقي الأهلي عصر اليوم السبت مع زيسكو الزامبي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال وهبة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي: "وضعنا برنامجا خاصا لتفادي الإرهاق خلال الصيام".

وأضاف "البرنامج يحتوي كميات كبيرة من البروتين لمد العضلات بالطاقة اللازمة تجنبا للإصابات العضلية".

وهبة أوضح "اللعب في الصيام يتطلب كمية كبيرة من السوائل والمكملات الغذائية لمنح اللاعبين الطاقة اللازمة ولهذا حرص على جلب كميات كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تناولها الفريق قبل مباراة زيسكو.

وأتم "لم نكتف بوجبتي الفطار والسحور، بل أضفنا لهم وجبة عشاء بينهما، مع تقليل وإضافة مواد كربوهيدراتية.

وكان الأهلي قد اصطحب طاهيا مخصوصا معه مع بعثة الفريق للأهلي لإعداد الطعام.

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فيديو اليوم السابع

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