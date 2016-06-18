أخبار عاجلة

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر

Google+ Print
بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر
أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدام 6 متهمين، وهم أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسى و باقى المتهمين.

وتم إيداع الرئيس الأسبق محمد مرسى قفص الاتهام الزجاجى استعدادا لسماع الحكم الذى سيصدر عليه و10 اخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر " لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وقام مرسى بمجرد دخوله بتحيه باقى المتهمين، والحضور من المحامين، وهو يرتدى ببدله السجن الحمراء نظرا لسابق الحكم عليه بالإعدام بالهروب من سجن وادى النطرون داخل القفص فى هدوء
>وبمجرد دخوله هتف المتهمين "الله أكبر" وبعض الهتافات المعاديه للنظام.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسى المحكمة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

محاكمة التخابر مع قطر (1)

محاكمة التخابر مع قطر (2)

محاكمة التخابر مع قطر (3)

محاكمة التخابر مع قطر (4)

محاكمة التخابر مع قطر (5)

محاكمة التخابر مع قطر (6)

محاكمة التخابر مع قطر (7)

محاكمة التخابر مع قطر (8)

محاكمة التخابر مع قطر (9)

محاكمة التخابر مع قطر (10)

محاكمة التخابر مع قطر (11)

محاكمة التخابر مع قطر (12)

محاكمة التخابر مع قطر (13)

محاكمة التخابر مع قطر (14)

محاكمة التخابر مع قطر (15)


>مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم عليه بقضية التخابر مع قطر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365