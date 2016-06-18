بالصور.. جنايات القاهرة تعلن تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين بالتخابر مع قطر

أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدام 6 متهمين، وهم أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلانى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسى و باقى المتهمين.

وتم إيداع الرئيس الأسبق محمد مرسى قفص الاتهام الزجاجى استعدادا لسماع الحكم الذى سيصدر عليه و10 اخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر " لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وقام مرسى بمجرد دخوله بتحيه باقى المتهمين، والحضور من المحامين، وهو يرتدى ببدله السجن الحمراء نظرا لسابق الحكم عليه بالإعدام بالهروب من سجن وادى النطرون داخل القفص فى هدوء

>وبمجرد دخوله هتف المتهمين "الله أكبر" وبعض الهتافات المعاديه للنظام.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسى المحكمة، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم عليه بقضية التخابر مع قطر