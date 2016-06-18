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بالصور.. محافظ بورسعيد : «سنضرب بيد من حديد علي مهربي البضائع»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: جمال نوفل

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن إستمرار الجهود الأمنية والتنفيذية لتجفيف منابع التهريب وإحكام السيطرة علي كافة المنافذ الجمركية والأماكن التي يقوم المخالفين للقانون بإستغلالها لتهريب البضائع .

وشدد المحافظ، علي إغلاق وتشميع جميع المحلات التي تقوم بتخزين كميات كبيرة من البضائع المعدة للتهريب وتطبيق القانون عليهم بكل قوة وحسم ،مشيرًا بأنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل مخالف يقوم بمحاولة تهريب البضائع بالمخالفة للقانون، لافتًا الي أن المحافظة بجميع أجهزتها ستعمل بكل قوة وحسم للتصدي لهؤلاء المخالفين من أجل عودة الرواج مرة أخري الي الأسواق وزيادة حركة البيع والشراء .

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمجهودات التي قامت بها شرطة المرافق برئاسة العقيد محمد بصلة قائد شرطة المرافق ومباحث برئاسة المقدم محمد مسعد وحي الضواحي برئاسة سعيد رخا، والتي أسفرت عن ضبط 4 محلات بمنطقة مبارك بحي الضواحي وبداخلهم كميات كبيرة من الملابس الأجنبية الصنع والمعدة للتهريب ، وضبط أصحابها، وتحرير محاضر لهم وعرضهم على نيابة الأموال العامة.

وأوضح، أنه لا تهاون في محاسبة كل من يتسبب في الإضرار بمحافظة بورسعيد والإقتصاد القومي، مشيرًا الي إستمرار الحملات المكثفة علي هذه المحلات المخالفة من أجل عودة بورسعيد الي سابق عهدها.

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