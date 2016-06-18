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السعودية تعيد مواطنًا فقد في سوريا منذ 10 سنوات

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السعودية تعيد مواطنًا فقد في سوريا منذ 10 سنوات السعودية تعيد مواطنًا فقد في سوريا منذ 10 سنوات

السفارة في أنقرة – أرشيفية

أعلنت السفارة السعودية في تركيا، اليوم السبت، عن إعادة مواطن سعودي كان عالقًا في سوريا منذ 10 أعوام.

ووفقا لبيان أصدرته السفارة السعودية بإسطنبول، غادر المواطن السعودي إلى سوريا قبل 10 أعوام بهدف التجارة، لكنه فقد فيما بعد جوازه وجميع وثائقه ولم يتمكن من العودة.

وأضافت السفارة في بيانها أن ذوي المواطن أبلغوهم بحالة ابنهم وحياته المهددة بالخطر، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات التركية لإعادته.

وبينت السفارة أن رئيس قسم شؤون السعوديين يحيى القحطاني توجه للمنفذ الحدودي للإشراف على استلامه، والتأكد من وضعه الصحي وإصدار وثيقة سفر له.

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