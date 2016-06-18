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صور..محافظ أسوان يبحث تطوير المراكز التكنولوجية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، على أن تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بكافة المراكز يهدف إلى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة لأهالى أسوان، والأجيال القادمة من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسى، وينهى مشقة التنقل والأعباء المالية للمواطن البسيط والعمل على الإستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والإنترنت مثلما حدث فى تطوير آلية التنسيق للجامعات، محددًا منتصف يوليو المقبل الانتهاء من تجهيز المراكز التكنولوجية.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان الموسع مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برئاسة اللواء محمد عزى مدير المشروع ، وحضر هذا الإجتماع رؤساء المراكز والمدن ومديرى المراكز التكنولوجية ومشرفى النظام وبعض مديرى الإدارات بالديوان العام .

وأشاد حجازى، بالتعاون البناء بين المحافظة ووزارة التخطيط، لإنجاح هذا المشروع الحيوى وتخطى أى عقبات روتينية أمام إستمراره للحاق بركب التقدم التكنولوجى والعلمى، خاصة أن خلال الفترة الحالية تتقدم بخطى سريعة فى هذه المجالات وإستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية ، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع أى موظف يتسبب فى عرقلة منظومة العمل بهذه المراكز التكنولوجية ومحاسبته بشكل صارم ولاسيما أنه يتم تقديم 24 خدمة جماهيرية للحصول على الموافقات والخدمات بشفافية وعدالة كاملة.
> وأوضح ، أنه بدأ التشغيل التجريبى للمراكز التكنولوجية بالديوان العام والوحدات المحلية بـ”دراو” و”إدفو”، فى حين جارى تحديث وتطوير هذه المراكز بالوحدات المحلية بنصر النوبة وأسوان، وتم بالتوازى ربط هذه المراكز بالوزارة والمحافظة مركزياً مما سيعمل على إطلاع متخذى القرار على آلية أداء الخدمات والمعاملات بجانب توفير خدمة الإستعلام للمواطن من أى موقع كمرحلة أولى ثم سيكون هناك مرحلة ثانية يحصل فيها المواطن على الخدمة بواسطة الخدمات الإلكترونية .

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