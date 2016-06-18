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الشرطة البلجيكية تعتقل 12 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات إرهابية

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الشرطة البلجيكية تعتقل 12 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات إرهابية الشرطة البلجيكية تعتقل 12 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات إرهابية

ارشيفية

قال مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي، في بيان إن 12 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات، اعتقلوا في أنحاء متفرقة من البلاد مساء أمس، بعدما نفذت الشرطة نحو 40 عملية تفتيش لمنازل.

وقال البيان “فيما يتعلق بتحقيق جنائي خاص بالإرهاب، جرى استجواب 40 شخصا وتم اعتقال 12 منهم. وسيبت قاضي التحقيق في احتمال حبسهم في وقت لاحق اليوم”

وأكد محققون وجود صلات بين منفذي هجومي بروكسل وباريس وبعضهم كان متمركزا في بلجيكا.

وقالت قناة “في.تي.إم” التلفزيونية إن السلطات تشتبه بأن الأشخاص الذين اعتقلوا كانوا يخططون لهجوم في بروكسل مطلع الأسبوع الحالي خلال إحدى مباريات منتخب بلجيكا لكرة القدم في بطولة أوروبا.

وقال مسؤولون أمنيون، إن شرطة بلجيكا تلقت يوم الأربعاء إنذارا من الإرهاب مفاده أن مجموعة من مقاتلي تنظيم “داعشط غادروا سوريا في الآونة الأخيرة في طريقهم إلى أوروبا ويعتزمون شن هجمات في بلجيكا وفرنسا.

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