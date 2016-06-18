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مدير أمن القاهرة يتفقد قاعة محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر»

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مدير أمن القاهرة يتفقد قاعة محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر» مدير أمن القاهرة يتفقد قاعة محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر»

محاكمة مرسي

تفقد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، قاعة محكمة أكاديمية الشرطة، والتي ينعقد بها جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، في قضية “التخابر مع قطر”.

وتأكد مدير الأمن من سير الخطة أمنية بشكل صحيح، وحرص على تبادل الحديث مع القيادات الأمنية داخل المحكمة.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة,اليوم السبت، حكمها على الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 اخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر ” لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد امرت باحالة اوراق الدعوى الى فضية مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى بشان اعدام 6 متهمين وهم احمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى واحمد اسماعيل ثابت واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وابراهيم محمد هلال، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي وايمن محمود وعمر محمد

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