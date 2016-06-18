لجنة التحقيق فى حادث الطائرة المنكوبة تبدأ فحص الصندوقين الأسودين

بدأت لجنة التحقيق فى حادت تحطم الطائرة المصرية المنكوبة التى سقطت فى البحر المتوسط طراز إيرباص 320 أثناء رحلتها رقم 804 من باريس إلى القاهرة، فى فحص الصندوقين الأسودين للطائرة الذين تم العثور عليهما بعد 4 أسابيع من وقت وقوع الحادث.

وصرحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى أن اللجنة تقوم خلال عملية الفحص بالوقوف على مدى تضرر الصندوقين، وإمكانية تفريغ محتويات كروت الذاكرة بهما، حيث إن الصندوق الأول يقوم بتسجيل آخر نصف ساعة لما يدور داخل قمرة القيادة، والاتصالات التى تمت بين قائدة الطائرة وبرج المراقبة.

أما الصندوق الآخر يحتوى على بيانات الطائرة من حيث الارتفاع والمتغيرات التى حدثت لها وقت وقوع الحادث، وعلى ضوء عملية الفحص ومدى التلف والضرر الذى أصاب الصندوقين، وإمكانية تفريغ محتوياتهم فى القاهرة أو فى الخارج سوف يتم اتخاذ قرار باستمرار التفريغ أو سفرهما إلى الخارج.

وأضافت المصادر أن فرق البحث تواصل عملية البحث عن بقايا حطام الطائرة، من أجل الحصول على اجزاء رئيسية من الطائرة لإعادة ترميمها ومعاينتها من جانب لجنة التحقيق.

مصادر: وزارة الطيران لديها أجهزة متخصصة لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين