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مصلحة الجوازات والهجرة تعتمد إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين وكبار السن

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مصلحة الجوازات والهجرة تعتمد إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين وكبار السن مصلحة الجوازات والهجرة تعتمد إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين وكبار السن
اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، خاصة كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وجاءت الإجراءات الجديدة،فى إطار سياسة وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
> وقد رصدت المصلحة، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
>فقد قامت أقسام جوازات (ميت غمر، بورسعيد ، الفيوم ، بيلا ، كفرصقر ، السويس ، منوف ، قسم الوثائق بالمصلحة ، إدارة المراقبة والتسجيل ، إدارة الإقامة) .. بإستقبال ( 17 مواطن ) جميعهم من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة .. وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات.. لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.


>مصلحة الجوازات والهجرة تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات فى إنهاء إجراءاتهم
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مصر 365