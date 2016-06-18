جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى، برئاسة عصام حسانين مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية المحظور تصديرها أو استيرادها، إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية، طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته.

وفى أثناء إنهاء إجراءات التفتيش للركاب المسافرين على رحلة خطوط طائرة شركة النيل المغادرة إلى مطار جدة السعودى، اشتبه كلا من محمد الدسوقى رئيس الوردية، وطارق عبد اللا رئيس قسم تعريفه فى أحد الركاب المصريين المسافرين، وبتفتيشه تم ضبط عدد 2600 أمبول من الأدوية البشرية الخاصة بالجلطات وفيتامين( د) مخبأه داخل عبوات العصير واللبن سعه 1 لتر، وملفوفة بورق الألومنيوم فى صوانى الطعام.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام جمرك الموانىء الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالته للنيابة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورمجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، و جمال عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.

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