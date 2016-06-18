التعليم:94% نسبة النجاح فى عينة فلسفة الثانوية و931 حصدوا الدرجة النهائية

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة علم الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول (نظام حديث)، بنسبة نجاح 94%.

قالت الوزارة فى بيان لها، إن النسبة المئوية للنجاح طبقًا للعينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق نظام حديث وصلت إلى (94%)، كما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (931) طالب وطالبة من إجمالي طلاب العينة.

وأضافت الوزارة أنه بمقارنة نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق (نظام حديث) بالسنوات السابقة وجد إنها قد سجلت في عام 2014/2015 (92.4%)، بينما كانت في عام 2013/2014 (90.1%).

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