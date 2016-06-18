بالصور.. دفاع نقيب الصحفيين يطالب باستدعاء ضابط الأمن الوطنى وحاتم زكريا للشهادة

انتهت محكمة جنح قصر النيل من ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشى، لاتهامهم فى إيواء مطلوبين أمنيا.

وطالب طارق نجيدة دفاع المتهمين من هيئة المحكمة بندب فنى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد كشف بالأقراص المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية للاستماع والمشاهدة.

كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء ضابط الأمن الوطنى القائم بإجراءات القبض على الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر، لسؤاله فى شهادته التى أدلى بها فى تحقيقات نيابة شبرا الخيمة، واستدعاء حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، واستدعاء طاقم أمن نقابة الصحفيين الموجودين لحظة القبض على عمرو بدر ومحمود السقا.

كما طالبت هيئة الدفاع بالتصريح بتقديم شهود نفى، وهما محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ومدير النقابة.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين التى ضمت سامح عاشور ومحمود كبيش باستدعاء المتهمين محمود السقا وعمرو بدر للشهادة، مع التصريح باستخراج شهادة من قسم شبرا الخيمة فى التصرف الذى تم فى المحضر 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة.

كما طالب دفاع المتهم الثالث خالد البلشى باستخراج شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة عن تحرك المتهم فى الفترة ما بين29 أبريل حتى 4 مايو 2016، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

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