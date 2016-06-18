ضبط 5 متهمين بإدارة صفحات على "فيسبوك وواتس أب" لتسريب امتحانات الثانوية

أفادت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد صفحة باسم (غشاشون – الخفافيش) على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تقوم بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، حال تأدية الطلاب لها، لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، وأكدت المعلومات أن القائم على إدارة تلك الصفحة "أحمد . ج . أ" طالب ومقيم بمحافظة سوهاج.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مدير الصفحة بمحل إقامته، وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وجهاز هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بنشر إجابات الامتحانات على الصفحة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إليه من خلال كروت شحن.

كما أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من "محمد . ج . ح" مقيم بالإسكندرية، و" أحمد . ف . م " مقيم بالإسكندرية، و" عمر . إ . ع ح" طالب بكلية صيدلة – ومقيم بالإسكندرية، و"محمود . م . ع" طالب – ومقيم بالإسكندرية (قام بتسليم نفسه)، لقيامهم بإنشاء مجموعتين مغلقتين على تطبيق (الواتس آب) تحت مسمى ( أدمن مخدرات، مكملين) لإرسال أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للطلبة قبل موعد الامتحانات مقابل مبالغ مالية، وضبط بحوزتهم هاتف محمول محمل عليه صور الإجابات النموذجية لامتحانات الثانوية العامة.

كما تم ضبط نماذج أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة وإيصالات تحويل مبالغ مالية بأسماء مختلفة، وكشوف بها أسماء مصحوبة بالرقم القومى وأرقام الهواتف للقائمين بتحويل مبالغ مالية للمتهمين وقيمة المبلغ المحال من كلٍ منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.

وياتى ذلك استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية، لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

- المتهمون بإدار "شاومينج بيغشش ثانوية": نشرنا الأسئلة لزيادة أعداد المتصفحين