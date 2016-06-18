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تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس إلى السبت 25 يونيو

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تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس إلى السبت 25 يونيو تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس إلى السبت 25 يونيو
قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، وخالد البلشى، عضوى المجلس، لجلسة السبت المقبل 25 يونيو الجارى لسماع الشهود وعرض الأسطوانات المدمجة.

وفى جلسة اليوم حضر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، فيما لم يحضر يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم.

كانت النيابة العامة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.

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