بوتين: روسيا مستعدة لرفع العقوبات المضادة عن الغرب

أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن استعداد موسكو لرفع العقوبات المضادة التى فرضتها على الغرب ردا على العقوبات الأوروبية حالما تتأكد من أنه لن يتم خداعها.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن تصريحات بوتين فى مؤتمر صحفى، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى، قوله: نحن على استعداد لاتخاذ مثل هذه الخطوات المبادرة برفع العقوبات، إذا تأكدنا من أنه لن يتم خداعنا مجددا.

ونود أن نتأكد أيضًا من أن تحركات روسيا آحادية الجانب سيتبعها خطوات متبادلة على ألا يثبت فى نهاية الأمر ما وصفته روسيا من قبل ب”خطوة للأمام، وخطوتان للخلف”.

وردًا على طلب للتعقيب على قول الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي فى منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي بأن روسيا بوصفها دولة أقوى، قد تكون أول من يرفع العقوبات المضادة التى فرضتها ردًا على العقوبات الأوروبية، قال بوتين: “يمكن تصنيف الأشخاص والدول بشكل مختلف- بعضها قوى والآخر ليس قوى للغاية، وبعضها ذكى والبعض الآخر ليس بهذا الذكاء، وهناك أيضا الماكرون، موقف ساركوزى بالتأكيد ودى تجاه بلدنا ويمكننا القول أنه مؤيد لاستعادة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى”.

وتابع قائلا: أعتقد أن لرأيه جانب إيجابى يستحق الاهتمام، واستدرك بوتين قائلا: من الصعب الآن تحديد من سيتمكن من إقناعنا بأن شركائنا يميلون لتحقيق ذلك.