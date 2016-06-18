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مصرع طفلين سقط عليهما “عمود” أثناء اللعب بالشارع في أسيوط

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مصرع طفلين سقط عليهما “عمود” أثناء اللعب بالشارع في أسيوط مصرع طفلين سقط عليهما “عمود” أثناء اللعب بالشارع في أسيوط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> لقى طفلين شقيقين مصرعهما، منذ قليل، إنهار عليهما عمود مبنى من البلوك، وذلك أثناء لهوهم في الشارع بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا ، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية الدوير بمصرع “يوسف أحمد عبد العال” 7 سنوات وشقيقه الأصغر “آدم” 6 سنوات ، بعد إنهيار عمود من البلوك عليهم أثناء لهوهم أسفله بأرجوحة معلقة بطرفه .

تم التحفظ على الجثتين بمستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم وجارى التحرى حول الواقعة.

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