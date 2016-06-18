الجيش العراقي يزيل ألغام زرعها “داعش” في الفلوجة

صرح مسؤول بالجيش العراقي، بأن القوات الحكومية تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات التى خلفها مقاتلو “داعش” فى المناطق التى تمت استعادتها مؤخرا من قبضة التنظيم المتطرف بمدينة الفلوجة.

وقال العميد الركن حيدر العبيدي، اليوم السبت إن العمليات لا تزال جارية فى الفلوجة، حيث تقوم القوات الجوية بقصف أهداف فى المدينة، بما فيها قناصة “داعش” المتمركزين بالقرب من المستشفى الرئيسى.

وجاءت تصريحات العبيدى بعد يوم من اجتياح قوات خاصة عراقية للفلوجة واستعادة معظم مناطقها من قبضة تنظيم “داعش”، الذى سيطر عليها قبل عامين، فى أعقاب اشتباكات دامت لأسابيع.

وأضاف العبيدى أن القوات تتقدم نحو المستشفى بحرص، نظرًا لأن المسلحين المتمركزين هناك ربما يستغلون المرضى كدروع بشرية. وبدأت عملية استعادة الفلوجة أواخر مايو الماضى، وانهارت دفاعات داعش بأكثر أرجاء المدينة فجأة.