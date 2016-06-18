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أشعل سيجارة أثناء التزود بالوقود فى سوهاج فاشتعلت فيه النيران

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أشعل سيجارة أثناء التزود بالوقود فى سوهاج فاشتعلت فيه النيران أشعل سيجارة أثناء التزود بالوقود فى سوهاج فاشتعلت فيه النيران

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أصيب عامل بحروق نارية، عقب قيامه بإشعال سيجارة أثناء سكب بنزين بدراجته البخارية ببندر أخميم .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة أخميم من المستشفي المركزي بوصول “حسني كامل عبد الحميد”، 25 سنة – عامل ، ويقيم بشارع المشهدي ببندر أخميم مصابًا بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولي بنسبة 85 % بأنحاء متفرقة بالجسم – الحالة العامة سيئة ، ولا يمكن استجوابه.

بالفحص وسؤال شقيق المصاب “أحمد كامل عبد الحميد” 27 سنة – عامل ، ويقيم بذات الناحية، أكد أنه أثناء قيام شقيقه بسكب مادة بترولية “بنزين” بدراجته البخارية أشعل سيجارة، مما أدي لإشتعال النيران بـه وحدوث إصابته، ونفي الشبهة الجنائية ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

تحرر عن ذلك محضر رقم 2774 – إداري المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

 

 

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