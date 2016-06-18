لجنة التحقيق فى حادث الطائرة المنكوبة تبدأ فحص الصندوقيين الأسودين

بدأت لجنة التحقيق فى حادت سقوط الطائرة المصرية المنكوبة التى سقطت فى البحر المتوسط طراز ايرباص 320 اثناء رحلتها رقم 804 من باريس الى القاهرة، فى فحص الصندوقين الاسودين للطائرة الذين تم العثور عليهما بعد ٤ اسابيع من وقت وقوع الحادث .

وصرحت مصادر مطلعة بالوزارة تقوم اللجنة خلال عملية الفحص بالوقوف على مدى تضرر الصندوقين ، وامكانية تفريغ محتويات كروت الذاكرة بهما ، حيث ان الصندوق الاول يقوم بتسجيل اخر نصف ساعة لما يدور داخل قمرة القيادة ، والاتصالات التى تمت بين قائدة الطائرة وبرج المراقبة ، ويحتوى الصندوق الاخر على بيانات الطائرة من حيث الارتفاع والمتغيرات التى حدثت لها وقت وفوع الحادث ، وعلى ضوء عملية الفحص ومدى التلف والضرر الذى اصاب الصندوقين وامكانية تفريغ محتوياتهم فى القاهرة او فى الخارج سوف يتم اتخاذ قرار باستمرار التفريغ او سفرهما الي الخارج .

وعلى جانب آخر، تتواصل عملية البحث عن بقايا حطام الطائرة ، من اجل الحصول علي اجزاء رئيسية من الطائرة لاعادة ترميمها ومعاينتها من جانب لجنة التحقيق ، ومن ناحية اخرى تواصل شركة مصر للطيران جهودها في دعم أسر ضحايا رحلتها رقم ٨٠٤ ، حيث قامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني مخصص للأهالي ضحايا الرحلة منذ وقوع الحادث ، بخلاف وسائل التواصل الأخري لخدمتهم وتيسير سبل الاتصال معهم ، كذلك لإخطارهم بأية تطورات في هذا الصدد ، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة من أجل ضمان حصول أسر ضحايا الحادث لجميع حقوقهم .

وقالت الشركة في بيان لها انها لن تتوانى في تقديم أيه خدمات لأسر ضحايا الحادث ، وذلك من خلال تفعيل هذا الموقع – www.flight804.com؛ وقد تم إنشاء حساب شخصي لكل ممثل عن أسر الضحايا مع توفير اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل منهم حفاظاً على الخصوصية ، وحساسية الوضع فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات التي يتم طرحها والرد عليها.

وقالت الشركة تم تزويد الموقع بجميع المعلومات والبيانات والأخبار الصحفية التي تم نشرها ، والتي صدرت سواء من جانب الشركة أو من قبل لجنة التحقيق المعنية بهذا الشأن، هذا بالإضافة الي تحديث الموقع أولاً بأول بأية بيانات أو تطورات تتوافر لديها.

وقد فعّلت الشركة وسيلة أخرى لإستقبال وتلقي مكالمات أهالي شهداء الحادث والرد على جميع استفساراتهم من خلال الأرقام التالية: 01208222275 أو 01200008289 ، حيث تعمل هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة ، وفي حال عدم الرد على أيه اتصال هاتفي فإن جميع هذه الخطوط مزودة بخاصية الرد الآلي Answering Machine، حيث يمكن للمتصل ترك رسالته او استفساره على أن يقوم أحد ممثلي هذه الخدمة بمعاودة الاتّصال به والرد على سؤاله فور تلقيه الرسالة هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز Family Assistance Center من خلال بريد إليكتروني آخر قامت مصر للطيران بتفعيله من أجل خدمة أسر الحادث وهو familycare@egyptair.com.

وقامت الشركة بالتنسيق مع شركة التأمين المعنيه بالتعامل مع الحادث ، بإستيفاء كافة متطلبات أسر الضحايا فيما يتعلق بالتعويضات المالية المستحقة لهم في هذا الشأن، وتلقي أية استفسارات من أسر الضحايا على البريد الاليكتروني fltms804@misrinsurance.com ، كما أن الشركة تعمل جنباً إلى جنب مع لجنة التحقيق المصرية بإخطار أسر الضحايا بأية مستجداتٍ بشأن الحادث فور توافرها وإعلامهم بما يتم الحصول عليه من معلومات أو تطورات اولا بأول كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إصدار شهادات الوفاة لتمكين أهالي الضحايا في التعامل مع ممتلكاتهم .