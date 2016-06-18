إجماع القراء في رأيك بالـ show حول مسلسل "نص يوم": هو الأجمل في رمضان

في زاوية رأيك بـ"show" اليومية التي خصصها "سيدتي نت" للقراء، لتقييم أبرز مسلسلات رمضان 2016، محطة جديدة مع مسلسل جديد هو مسلسل "نص يوم".

اللافت في تقييم القراء لهذا العمل، هو الإجماع حوله، حيث عبّر الجميع عن إعجابهم به، ومتابعتهم له، مشددين على عنصر التشويق الذي يميّزه، ويحث المشاهد الى متابعته بلهفة وإنتظار حلقاته يوماً بعد يوم.

مسلسل "نص يوم" من بطولة تيم حسن ونادين نسيب نجيم، من كتابة باسم سلكا وإخراج سامر برقاوي وأنتاج الصباح للإعلام.

ما هو رأي القراء بمسلسل "نص يوم"؟

-علا الحويطي من المملكة العربية السعودية أشارت إلى أن مسلسل "نص يوم" عمل جيد وجميل ويستحق المتابعة، وأضافت "مسلسل رائع جداً".

- نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أثنت عمل مسلسل "نص يوم"، وأكدت على جمال قصته وآداء ممثليه، وقالت " مسلسل رائع وجميل".

-خالد محمد سليمان من المملكة العربية، أكد أن مسلس "نص يوم" عمل رائع، ووجد أن أكثر ما يميّزه قصته وأختيار الممثلين لأدوارهم، وأوضح "مسلسل "نص يوم" رائع وإختيار الممثلين موفق، وكل شخصية مناسبة للدور الذي تجسده في العمل".

- بايش شفاء من الجزائر، أكد على نجاح المسلسل، ولفت الى أنه عمل شيق وجذاب ويحث المشاهدين على متابعته، وقال "في مسلسل "نص يوم" التشويق يتضاعف يوماً بعد يوم. أنه عمل رائع".

-أيمان عمران من جدة- المملكة العربية السعودية، عبّرت عن إعجابها بقصة مسلسل "نص يوم"، وتشير الى أن الحب أعمى وأن عدم الإخلاص ليس حكراً على الرجال وحدهم، وقالت " مسلسل رائع، يقول لنا أنه يمكن أن نقع بسهولة في حب الشخص غير المناسب، وأن الحب أعمى، إلى درجة كبيرة تجعلنا لا نلمس خداع الشريك، كما يؤكد على أن عدم الاخلاص لا صفة ليس حكراً على الرجال وحدهم بل هو يمكن ن نصادف في الحياة نساء غير مخلصات أيضاً.

- متير حنزا (metir hansa) من الجزائر، أكدت أنها تتابع من بين كل الأعمال الرمضانية، مسلسل "نص يوم" فقط، وقالت "مسلسل "نص يوم" هو العمل الوحيد الذي أتابعه في رمضان، لأنه المسلسل الأجمل بين المسلسلات الأخرى. هو يتميز بأحداثه المتسلسلة والمتسارعة، وهذا أكثر ما جذبني وشدّني إلى متابعته".

-دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أكدت على أن مسلسل "نص يوم" جميل جداً ويتميّز بقصته الرائعة كما أثنت على جمال نادين نسيب نجيم، وقالت" العمل أكثر من رائع، وقصته جميلة ومأخوذة من رواية عالمية، ونادين نسيب نجيم جميلة كالعادة".

- سمية من الجزائر، أشارت إلى أن مسلسل "نص يوم" جيّد، وتتوفر فيه كل عناصر النجاح، قصة وإخراجاً وتمثيلا، وقالت"المسلسل اكثر من رائع، بأحداثه الشيّقة وممثليه الأكفاء، وتسلسل أحداثه وربطها بطريقة مثيرة. هو بالمختصر، عبارة عن إخراج ممتاز، وممثلين رائعين، وسيناريو جيد جداً وإنتاج سخي. "نص يوم" يستحق المتابعة بجدارة".

-Nanoucha أكدت أن مسلسل "نص يوم" عمل شيّق بأحداثه ومميّز بأداء الممثلين المشاركين فيه، وأشارت"المسلسل رائع جداً، أحداثه سريعة وشيّقة، وتجعلنا نعيش حالة من التشويق لمتابعة حلقاته بشغف. أما الممثلين، فهم مقنعون بأدائهم المتميّز".

-شوشو البياتي أكدت أن مسلسل "نص يوم" رائع بقصته وأداء ممثليه، وقالت "مسلسل جميل، فكرته جميلة جداً وممثلوه أكثر من رائعين".

-عواطف أشادت بمسلسل "نص يوم" ووصفته بالعمل الجميل والرائع.

- لولو أكدت أن مسلسل "نص يوم"، عمل مميز وقالت "هو عمل رائع".

-لورين عبد أكدت أن مسلسل "نص يوم" عمل ناجح ومميّز، وقالت "مسلسل جميل جداً".

-إبتهال أكدت أن مسلسل "نص يوم" هو العمل الأفضل في رمضان 2016، وقالت "عمل رائع وأجمل مسلسل في رمضان".

-transilatoralobaydidy منحت مسلسل "نص يوم" علامة جيد جداً.

-نانو جاء رأيها مطابق لآراء الجميع وقالت "مسلسل جميل جداً".

مصطفى النعيمي أبدى أعجابه بقصة مسلسل "نص يوم" وقال" قصة أكثر من رائعة. مثيرة جداً".

r.snw شددت على جمال وتميّز مسلسل "نص يوم" وقال" مسلسل روعة".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "نص يوم".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "ساق البامبو".

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