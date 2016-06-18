ضبط 5 من القائمين على إدارة صفحات تسريب امتحانات الثانوية على «فيسبوك» و«واتساب»

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، عن ضبط 5 من القائمين على إدارة صفحات تسريب امتحانات الثانوية على “فيسبوك” وتطبيق “واتساب”.

وقالت الداخلية، في بيانها: “استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يقومون من خلالها بإرتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.. وفى هذا الإطار فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد صفحة بإسم (غشاشون – الخفافيش ) على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” -تقوم بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها حال تأدية الطلاب لها لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، حيث أكدت المعلومات أن القائم على إدارة تلك الصفحة المدعو/ أحمد . ج . أ – طالب – ومقيم بمحافظة سوهاج”.

وأضاف البيان: “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته وبحوزته (جهاز حاسب آلى ” لاب توب “، جهاز هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود دلائل تُشير إلى إرتكابه الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بنشر إجابات الامتحانات على الصفحة محل الواقعة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إليه من خلال كروت شحن، كما أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من :1. محمد . ج . ح – مقيم بالإسكندرية، 2. أحمد . ف . م – مقيم بالإسكندرية، 3. عمر . إ . ع ح- طلب بكلية صيدلة – ومقيم بالإسكندرية، 4. محمود . م . ع – طالب – ومقيم بالإسكندرية ( قام بتسليم نفسه )، وذلك لقيامهم بإنشاء مجموعتين مغلقتين على تطبيق ( الواتس آب ) تحت مسمى ( أدمن مخدرات ، مكملين ) لإرسال أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للطلبة قبل موعد الإمتحانات مقابل مبالغ مالية وضبط بحوزتهم هاتف محمول محمل عليه صور الإجابات النموذجية لإمتحانات الثانوية العامة ، كما تم ضبط نماذج أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة وإيصالات تحويل مبالغ مالية بأسماء مختلفة وكشوف بها أسماء مصحوبة بالرقم القومى وأرقام الهواتف للقائمين بتحويل مبالغ مالية للمتهمين وقيمة المبلغ المحل من كلٍ منهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات”.