التعليم:78.4%نسبة النجاح بعينة الفيزياء و427طالبا حصلوا على الدرجة النهائية

اعتمد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة نظام حديث بنسبة نجاح وصلت إلى 78.4%.

قالت الوزارة فى بيان لها إن النسبة المئوية للنجاح طبقًا للعينة العشوائية لمادة الفيزياء بلغت (78.4%)، كما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (427) طالب وطالبة من طلاب العينة.

وأوضحت الوزارة أنه بمقارنة نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الفيزياء (نظام حديث) بالسنوات السابقة وجد إنها قد سجلت في عام 2014/2015 (88.3%)، بينما كانت في عام 2013/2014 (83.9%).

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