محافظة القاهرة تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان السيدة عائشة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ، حملة موسعة ، اليوم السبت ، على ميدان السيدة عائشة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الخليفة وشرطة المرور، لتيسير الحركة المرورية بالميدان

وقال اللواء جدى زقزوق ، رئيس حى الخليفة ، تم شن هذه الحملة استجابة إلى شكاوى المواطنين ،لافتا إلى أنه تم رفع الباعة الجائلين وتنظيم حركة المرور بالميدان ، مضيفا فى فى تصريحات صحفية ، إن ميدان السيدة عائشة ، يعتبر أحد المحاور المرورية الهامة التى تربط وسط القاهرة بجنوبها، لذلك يشهد زحاما فى أوقات الذروة ،مشيرا إلى أنه يتم رفع الإشغالات أول بأول لفتح حركة المرور .

