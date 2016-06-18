محكمة الأسرة تتسلم تحقيقات النيابة حول دخل الفنان أحمد عز

تسلمت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم السبت، التحقيقات التى أجرتها نيابة شئون الأسرة حول دخل الفنان أحمد عز فى دعوى نفقة الصغيرين، التى حركتها زينة بعد حصولها على حكم نهائى بإثبات نسب طفليها للفنان.

وكانت نيابة أسرة مدينة نصر قد استمعت إلى أقوال الفنانة زينة حول حجم ممتلكاته ودخله، وقالت إن عز يمتلك فيلا قيمتها 6 ملايين و800 ألف جنيه، وفيلا بالعين السخنة، وفيلا أخرى بالساحل الشمالى، علاوة على شقة ومشروع تجارى بدبى، وأنه يستأجر جزءًا بفيلا بالقطامية بـ4000 دولار فى الشهر.

وأشارت الفنانة خلال التحقيقات إلى حجم المبالغ التى تلقاها الفنان نظير مشاركته فى مجموعة من الإعلانات التليفزيونية، لافتًا إلى أن المبالغ المتقاضاة فى الإعلانات عادة ما تكون أعلى بكثير من الأفلام نظرًا لطبيعتها، حيث إنها تحسب بالدقيقة والثانية.

كما ذكرت زينة التى حضرت التحقيق برفقة محاميها معتز الدكر، أن المبالغ التى تقاضاها أحمد عز فى أفلامه أكثر بكثير مما ورد فى الخطابات الواردة من شركات الإنتاج.

واختتمت الفنانة أقوالها، بأن هذا ما تمكنت من معرفته فقط عن حجم ممتلكات عز، وأن لديه ممتلكات أخرى وأنها لا تريد سوى حق طفليها.

كما استمعت إلى شاهدى الفنانة زينة "مدير أعمالها وسائقها الخاص"، واللذين أكدا يسر حال الفنان وثراءه.

واستمعت إلى أقوال معتز شقيق الفنان أحمد عز وخالته وصديقة لعائلته، والذين أكدوا خلال التحقيقات، أن عز ليس له دخل ثابت نظرًا لطبيعة عمله وأن دخله يتوقف على أعماله، وتمسكوا بما جاء فى إقرار الفنان الضريبى بأن دخله الشهرى لا يتعدى الـ20 ألف جنيه.

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