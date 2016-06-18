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مصر للطيران تواصل جهودها للتواصل مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

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مصر للطيران تواصل جهودها للتواصل مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة مصر للطيران تواصل جهودها للتواصل مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة
أنشأت شركة للطيران موقع إلكترونى مخصص لأهالى ضحايا رحلة مصر للطيران رقم MS804 منذ وقوع الحادث بخلاف وسائل التواصل الأخرى لخدمتهم، وتيسير سبل الاتصال معهم لإخطارهم بأية تطورات تطرأ فى هذا الصدد.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الشركة، من أجل ضمان حصول أسر ضحايا الحادث لجميع حقوقهم.

وقالت الشركة فى بيان لها صباح اليوم، أنها لن تتوانى فى تقديم أيه خدمات لأسر ضحايا الحادث وذلك من خلال تفعيل هذا الموقع - www.flight804.com؛ وقد تم إنشاء حساب شخصى لكل ممثل عن أسر الضحايا مع توفير اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بكل منهم حفاظاً على الخصوصية وحساسية الوضع فيما يتعلق بالأسئلة والاستفسارات التى يتم طرحها والرد عليها.

وقد تم تزويد الموقع بجميع المعلومات والبيانات والأخبار الصحفية التى تم نشرها والتى صدرت سواء من جانب الشركة أو من قبل لجنة التحقيق المعنية بهذا الشأن، هذا بالإضافة الى تحديث الموقع أولاً بأول بأية بيانات أو تطورات تتوافر لدينا.

كانت مصر للطيران قد فعّلت وسيلة أخرى لإستقبال وتلقى مكالمات أهالى شهداء الحادث والرد على جميع استفساراتهم من خلال الأرقام التالية: 01208222275 أو 01200008289 ، حيث تعمل هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة وفى حال عدم الرد على أيه اتصال هاتفى فإن جميع هذه الخطوط مزودة بخاصية الرد الآلى Answering Machine، حيث يمكن للمتصل ترك رسالته أو استفساره على أن يقوم أحد ممثلى هذه الخدمة بمعاودة الاتّصال به والرد على سؤاله فور تلقيه الرسالة.

كل ما سبق، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز Family Assistance Center من خلال بريد إليكترونى آخر قامت مصر للطيران بتفعيله من أجل خدمة أسر الحادث وهو familycare@egyptair.com.

وفى السياق ذاته، حرصت مصر للطيران بالتنسيق مع شركة التأمين المعنية بالتعامل مع الحادث باستيفاء كافة متطلبات أسر الضحايا فيما يتعلق بالتعويضات المالية المستحقة لهم فى هذا الشأن، وتلقى أية استفسارات من أسر الضحايا على البريد الاليكترونى fltms804@misrinsurance.com

كما أن الشركة تعمل جنباً إلى جنب مع لجنة التحقيق المصرية بإخطار أسر الضحايا بأية مستجداتٍ بشأن الحادث فور توافرها، وإعلامهم بما يتم الحصول عليه من معلومات أو تطورات اولا بأول، كما يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إصدار شهادات الوفاة لتمكين أهالى الضحايا فى التعامل مع ممتلكاتهم .


>- وصول الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى القاهرة تمهيدًا لفحصهما
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مصر 365

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