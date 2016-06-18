بعد قليل.. السيسى يستقبل عضو بـ"الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء"

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، Joseph tsang عضو لجنة الشخصيات البارزة التابعة للآلية الافريقية لمراجعة النظراء، حيث من المقرر أن يتم خلال اللقاء بحث عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين.

تجدر الإشارة، إلى أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، أُنشئت فى إطار مبادرة المشاركة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء بها، وفقاً للمبادىء الواردة باعلان "الديمقراطية والحكم السياسى والاقتصادى الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الأفريقى فى ديربان" – يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها.

جاء إنشاء الآلية ،بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التى قد تواجه بعض الدول فى هذا الصدد بعيداً عن أية عقوبات أو مساءلة ولتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الأفريقية، من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية، ودعم أسس الحكم السياسى والاقتصادى الرشيد، وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان.

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