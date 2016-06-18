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وصول أحمد عز إلى محكمة التجمع الخامس لحضور جلسة قضية «حديد الدخيلة»

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وصول أحمد عز إلى محكمة التجمع الخامس لحضور جلسة قضية «حديد الدخيلة» وصول أحمد عز إلى محكمة التجمع الخامس لحضور جلسة قضية «حديد الدخيلة»

أحمد عز “أرشيفية”

وصل، منذ قليل، رجل الأعمال أحمد عز إلى مقر محكمة التجمع الخامس, لحضور جلسة اليوم السبت، من محاكمته 6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، المعروفة إعلاميا بقضية «حديد الدخيلة».

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة باحكام تترواح من ٣ الي ٧ سنوات والزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليار جنيه.

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