إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب قيادة السيارات في سوهاج‎

مراسل«ONA»:

> أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بناحية نجع العرايا – دائرة مركز سوهاج، بسبب قيام أحدهما قيادة سيارته برعونة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، بوقوع مشاجرة بناحية نجع العرايا – دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول”إسماعيل السيد خلف”، 28 سنة – عامل زراعي، ويقيم في ونينه الشرقية– دائرة المركز مصاباً بجرح طعني بالظهروإشتباه نزيف بالصدر.

وطرف ثان “فوزي عبد الواحد عباس”، 59 سنة- سائق مصاباً بجرح قطعي بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ،

> و”محمد فوزي عبد الواحد عباس”،31 سنة – سائق مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بذات الناحية .

> بسؤال الطرفين، إتهم كل منهما الأخر بالتعدي علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب قيادة الطرف الأول السيارة الخاصه به برعونة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 11055 – جنح المركز لسنة 2016 ، وجاري العرض علي النيابة العامة.