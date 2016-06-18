السلطات المكسيكية تعثر على 7 جثث مقطوعة الرأس غربي البلاد

عثرت السلطات المكسيكية، على 7 جثث مقطوعة الرأس في ولاية سينالوا غربي البلاد، بالقرب من معقل زعيم عصابات المخدرات المسجون المعروف بـ” إيل تشابو”.

ونقلت قناة سكاي نيوز، اليوم السبت، عن مارتن روبلز نائب المدعي العام في سينالوا قوله إن الرجال السبعة كانوا يعملون في قطع الأشجار أثناء تعرضهم للهجوم قرب بلدة روزاريو، إلا انه لم يؤكد تقارير تحدثت في وقت سابق عن مهاجمة عشرات المسلحين منزل والدة “إيل تشابو” في سينالوا.

وشهدت الولاية في السنوات الأخيرة عددًا من المواجهات بين الجيش ومهربي المخدرات، لكن لم يتضح ما إذا كانت عصابة “سينالوا” سيئة السمعة -التي يتزعمها خواكين جوزمان المعروف بـ” إيل تشابو”- متورطة في مقتل الرجال السبعة.