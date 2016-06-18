بدء نظر إعادة محاكمة 104 متهمين فى قضية "أحداث عنف الظاهر"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر ثالث جلسات إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التى شهدتها منطقة "الظاهر" فى شهر يوليو من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، أن قضت فى شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وبمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات فى أعقاب انتهاء العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانى وأملاك عامة.

اليوم.. نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم داعش ولاية القاهرة"