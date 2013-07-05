أهالى دراجيل بالمنوفية يشيعون جنازة عريف الجيش

شُيعت جنازة الشهيد “عريف أسامة سعيد أبو ظلام”، والذي لقى مصرعه أثناء تأدية الخدمة العسكرية بسلاح المشاة بوحدته بشمال سيناء ، وذلك بعد أن أصابته رصاصة في رأسة، بحضور الآلاف من أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وأهالي العزب والقرى المجاورة ومأمور مركز الشهداء وعدد من ضباط الشرطة بالقسم وعقيد بسلاح المشاة وأربعة عشر آخرين من متطوعي الجيش .

خرج الأهالي بالجنازة من مسجد الهجين بقرية دراجيل بالشهداء وسط هتافات “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله” لتصل إلى مقابر القرية، في الوقت الذي أصيب والده الحاج سعيد أبو ظلام و أحد أخوته “عصام أبو ظلام” بحالة سيئة وشبه فقدان للوعي.

و قال عصام أبو ظلام “شقيق الشهيد” أن أخيه كان من أفضل أخوته وأن أهالى القرية بأكملها كانت تحترمه.

وأضاف عصام أن شعب مصر بأكمله يعلم من يريد تدمير الدولة ومن يريد أن يرفع جماعته على مصر .

وأشار محمد على “أحد المرافقين للجثمان” أن “أسامة” كان صديق ، وأنهم من قرية واحدة ، كما تخرجوا سويًّا منذ خمسة أشهر..

وأضاف “على” إنه كان فى نفس المكان الذى توفى فيه صديقه ، لكنه غادر منذ اسبوعين عائدًا إلى الكتيبة.