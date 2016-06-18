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صراع الصفقات - تقارير.. ليستر سيتي مهتم بحاتم بن عرفة

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صراع الصفقات - تقارير.. ليستر سيتي مهتم بحاتم بن عرفة صراع الصفقات - تقارير.. ليستر سيتي مهتم بحاتم بن عرفة

أشارت بعض التقارير الصحفية لرغبة ليستر سيتي في ضم حاتم بن عرفة النجم الفرنسي لفريق نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسم موقع "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليستر سيتي مهتم بضم حاتم بن عرفة لاعب نيس كتعويض لرحيل رياض محرز المحتمل.

رياض محرز يملك العديد من العروض للرحيل خلال الفترة الحالية، أهمها من أرسنال ومانشستر يونايتد.

وبحسب الصحيفة، فإن كلاوديو رانييري يريد تعويض رحيل محرز باستقدام حاتم بن عرفة.

صاحب الـ 29 عاما سجل هذا الموسم 17 هدفا وصنع 6 مع نيس في مختلف البطولات.

ولا يعد ليستر سيتي هو الراغب الوحيد في ضم لاعب نيوكاسل السابق، إذ أن فريقي إشبيلية وباريس سان جيرمان أبديان رغبة أيضا في ضمه.

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