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مد أجل الحكم على متهمي «خلية الزيتون» لـ3 سبتمبر

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مد أجل الحكم على متهمي «خلية الزيتون» لـ3 سبتمبر مد أجل الحكم على متهمي «خلية الزيتون» لـ3 سبتمبر

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، مد أجل حكمها على 25 متهما، بقضية “خلية الزيتون” لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

 

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