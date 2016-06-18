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إعادة فتح الحدود بين باكستان وأفغانستان عقب مناوشات

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إعادة فتح الحدود بين باكستان وأفغانستان عقب مناوشات إعادة فتح الحدود بين باكستان وأفغانستان عقب مناوشات

ارشيفية

أعادت باكستان فتح معبر حدودي رئيسي مع أفغانستان كانت قد أغلقته في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اشتباكات بين الجانبين حول بناء باكستان بوابة للحد من الحركة غير المشروعة عبر الحدود، حسبما ذكر مسؤولان أمنيان.

وقال المسؤولان إن معبر تورخام الحدودي أعيد فتحه صباح السبت ومن شأن ذلك أن يسمح لحاملي وثائق سفر صالحة عبور الحدود، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

علق الآلاف من الأشخاص وتقطعت بهم السبل على كلا الجانبين بسبب إغلاق الحدود الأحد عندما شرعت باكستان وأفغانستان في تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من حرس الحدود الأفغاني وأحد ضباط الجيش الباكستاني.

ومن المرجح أن يخفف هذا الأمر من حدة التوتر بين البلدين، اللذين تبادلا الاتهامات إثر اندلاع العنف.

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