حزب الله ينفي اشتباك عناصره مع القوات السورية

أصدرت ميليشيا حزب الله اللبناني، اليوم السبت، بيانا تنفي فيه وقوع اشتباكات بين عناصره والجيش السوري قبل يومين قرب حلب.

ووصف بيان الميليشيا هذه الأبناء بـ ” الادعاءات والأكاذيب التي تصدر عن ماكينة إعلامية اعتادت الكذب والافتراء وقلب الحقائق وتزوير الوقائع والقيام بحملات مضلّلة”، بحسب وصفه.

وأكد التحالف الوطيد مع الجيش السوري واصفة العلاقة معه بأنها ” علاقة الدم والشرف والوفاء والمصير المشترك”، على حد تعبير البيان.

وكانت وسائل إعلام نشرت أنباء عن وقوع اشتباكات في ريف حلب الجنوبي والشمالي، الخميس الماضي، بين عناصر الميليشيا والقوات السورية، مشيرة إلى أن تلك الاشتباكات أوقعت قتلى في صفوف الميليشيات.