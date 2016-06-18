الأربعاء .. ولي ولي العهد السعودي يبحث قضية اليمن مع بان كي مون

كشف سفير السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، اليوم السبت، عن لقاء سيجمع بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال عبد الله المعلمي، إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء 22 يونيو.

ويأتي اللقاء بعد أن أثارت المنظمة الدولية حفيظة الرياض، بإدراجها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في القائمة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.

وأفادت الأمم المتحدة، بأن الأمير محمد بن سلمان، طلب عقد اجتماع مع الأمين العام بان كي مون.

ويريد ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث الجدل الدائر حول إدراج التحالف الذي تقوده السعودية في القائمة السوداء بشأن مقتل وإصابة نحو 1200 طفل في الصراع في اليمن عام 2015.

وورد في تقرير المنظمة الأممية أن التحالف مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي في اليمن، وعن قتل 510 أطفال وإصابة 667 طفلا، مضيفا في هذا الصدد، أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها المدارس والمستشفيات في اليمن.