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رئيس صندوق الاستثمار الروسى : موسكو تبحث إنشاء مركز للحبوب فى دمياط

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رئيس صندوق الاستثمار الروسى : موسكو تبحث إنشاء مركز للحبوب فى دمياط رئيس صندوق الاستثمار الروسى : موسكو تبحث إنشاء مركز للحبوب فى دمياط
أكد كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى (RDIF) أنه يتم مناقشة إمكانية المشاركة فى بناء مركزا للحبوب فى ، وهى فكرة مثيرة للاهتمام.

من جانبه، أعلن الممثل التجارى الروسى فى مصر فيدور لوكاشين أنه فى صيف عام 2016 سيتم تقديم اقتراح إلى السلطات فى مصر للمشاركة فى إنشاء مركز للحبوب فى دمياط بمصر.

وكانت قد أعلنت السلطات المصرية فى عام 2015 عزمها على إنشاء مركز الخدمات اللوجستية للحبوب فى البلاد، للاكتفاء الذاتى من القمح.


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