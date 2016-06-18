مقتل 19 من الحوثيين فى مديرية نهم شرق صنعاء

أفاد موقع "المصدر أون لاين" اليمنى بأن 19 عنصرا من مليشيات الحوثيين من أبناء مديرية همدان غرب محافظة صنعاء قتلوا فى العمليات التى دارت بين قوات الجيش والمقاومة والمليشيات فى مديرية نهم شرق صنعاء.

يذكر أن مديرية نهم التى تجاور محافظة مأرب والتى تعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء تشهد منذ عدة أشهر اشتباكات بين الجانبين بعد نجاح قوات الجيش فى السيطرة عل معظم المديرية، وتشير الأنباء إلى أن القوات استطاعت خلال اليومين الماضيين السيطرة على منطقة فرضة نهم الاستراتيجية فى المديرية.

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