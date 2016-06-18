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الجيش العراقى يزيل ألغام زرعها داعش من الفلوجة

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الجيش العراقى يزيل ألغام زرعها داعش من الفلوجة الجيش العراقى يزيل ألغام زرعها داعش من الفلوجة
صرح مسؤول بالجيش العراقى بأن القوات الحكومية تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات التى خلفها مقاتلو داعش فى المناطق التى تمت استعادتها مؤخرا من قبضة التنظيم المتطرف بمدينة الفلوجة.

قال العميد الركن حيدر العبيدى لأسوشيتدبرس اليوم السبت إن العمليات لا تزال جارية فى الفلوجة، حيث تقوم القوات الجوية بقصف أهداف فى المدينة، بما فيها قناصة داعش الإسلامية المتمركزين بالقرب من المستشفى الرئيسى.

جاءت تصريحات العبيدى بعد يوم من اجتياح قوات خاصة عراقية للفلوجة واستعادة معظم مناطقها من قبضة تنظيم الدولة، الذى سيطر عليها قبل عامين، فى أعقاب اشتباكات دامت لأسابيع.

أضاف العبيدى أن القوات تتقدم نحو المستشفى بحرص، نظرا لأن المسلحين المتمركزين هناك ربما يستغلون المرضى كدروع بشرية.

بدأت عملية استعادة الفلوجة أواخر مايو الماضى، وانهارت دفاعات داعش بأكثر أرجاء المدينة فجأة.
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