مصرع طفلين شقيقين 6 و7 سنوات فى انهيار جزئى لمنزل بأسيوط

لقى طفلان شقيقان مصرعهما بعد أن سقط عليهم عمود مبنى من الطوب أثناء لهوهم بجواره بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية الدوير بمصرع يوسف أحمد عبد العال 7 سنوات وشقيقه آدم 6 سنوات بعد انهيار عمود من الطوب عليهم أثناء لهوهم أسفله.

تم التحفظ على الجثتين بمستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم وجار التحرى حول الواقعة.

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