سامح عاشور يصل محكمة عابدين للدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس

وصل منذ قليل إلى محكمة عابدين سامح عاشور نقيب المحامين للدفاع عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى المجلس أمام محكمة جنح قصر النيل، على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة.

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفى عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.

- بدء ثانى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس لاتهامهم بإيواء مطلوبين