اليوم.. السيسى يبحث مع رئيس "جنرال إليكتريك" مشروعات التعاون المقترحة بمصر

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، جيفرى إيملت رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال إلكتريك" العالمية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يتم استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترحة من أجل تنفيذها فى مصر فى العديد من المجالات، لا سيما قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والنقل والسكك الحديدية، والرعاية الصحية، والطيران.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة،قد أكد فى تصريحات سابقة، التزام جنرال إلكتريك بالمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى، وبناء القدرات البشرية، وتوفير فرص العمل.

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