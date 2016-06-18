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استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقفها بسبب إطلاق نار من مجهولين بنجع حمادى

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استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقفها بسبب إطلاق نار من مجهولين بنجع حمادى استئناف حركة قطارات الصعيد بعد توقفها بسبب إطلاق نار من مجهولين بنجع حمادى

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد بقنا، من إعادة تسيير حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة ونصف بسبب إطلاق نيران من قبل مجهولين بالقرب من مزلقان “السلامية” بمركز نجع حمادى

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بإعادة تسيير حركة القطارات بقنا .

وكشفت التحريات قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية بمزلقان السلامية، مما تسبب فى توقف حركة القطارات من قبل مسئولى السكة الحديد، حفاظًا على المواطنين .

نتج عن الواقعة توقف عدد من القطارات، وتم إعادة تسييرها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين .

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