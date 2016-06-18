البشير يعلن وقف إطلاق النار في مناطق النزاع لمدة 4 أشهر

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، وقفاً لإطلاق النار لمدة 4 أشهر في مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الرئيس البشير أعلن وقفاً جديداً لإطلاق النار بمسارح العمليات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من اليوم السبت.

وأوضحت أن القرار يأتي كبادرة حسن نوايا لإعطاء الفرصة للحركات المتمردة لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية، وتجديداً لدعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والحركات المسلحة الانضمام للحوار الوطني قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في السادس من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن القوات الحكومية السودانية تقاتل متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.

ولا يشمل وقف إطلاق النار إقليم دارفور في غرب البلاد حيث تواجه القوات الحكومية تمردا انفصاليا منذ عام 2003.