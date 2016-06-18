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3 علاجات منزلية للتغلب على آلام الظهر.. تعرف عليها

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3 علاجات منزلية للتغلب على آلام الظهر.. تعرف عليها 3 علاجات منزلية للتغلب على آلام الظهر.. تعرف عليها
قال تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" إن آلام الظهر هى واحدة من أسوأ أنواع الألم بالجسم، لأن الظهر يدعم معظم الحركات سواء الانحناء أو المشى أو الجلوس، مضيفا أن هناك عددا من الأسباب التى تؤدى إلى تطوير آلام الظهر مثل الإصابات ونمط الحية غير الصحى وسوء وضع الجسم وضعف العظام والتهاب أربطة العظام.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير علاجات منزلية طبيعية للتخلص من آلام الظهر، وتتضمن الآتى:

1- هرمون الإندروفين هو المفتاح: حيث أظهرت الأبحاث أن هرمون الإندروفين الذى يتم إفرازه فى الجسم بعد ممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد فى تخفيف آلام الظهر، كما أنه فعال مثل المسكنات، لذا إذا كنت تعانى من آلام الظهر فمن الأفضل ممارسة الرياضية بشكل يومى.

2- ممارسة التمرينات الرياضية فى منطقة البطن من الجسم، لأنها تلعب دورا مهما فى دعم أسفل العمود الفقرى أو الظهر، فيمكن أن تساعدك على التخلص من آلام الظهر بشكل فعال، وذلك بممارسة تمرين الكرانش (أحد التمرينات الأساسية لعضلات البطن)، وتمرين البلانك لمدة من 20 إلى 30 دقيقة على الأقل كل يوم.

3- استخدام أكياس المياه الساخنة والمياه الباردة ووضعها على ظهرك لمدة 3 دقائق، فقد يكون فعالا جدا فى الحد من آلام الظهر، لأن ذلك يعزز تدفق الدم إلى المنطقة المصابة والحد من الألم، كما أن الماء البارد يخفف من التورم والالتهابات فى المنطقة التى بها ألم.


>- بالصور المتحركة.. تمرينات تخلصك من آلام الظهر والرقبة
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