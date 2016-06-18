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10 أسباب تجعل عصير البطيخ ضيفا على مائدة الإفطار والسحور

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10 أسباب تجعل عصير البطيخ ضيفا على مائدة الإفطار والسحور 10 أسباب تجعل عصير البطيخ ضيفا على مائدة الإفطار والسحور
تحتل العصائر الطبيعية موقعا أساسيا على مائدة إفطار الصائمين فى رمضان، نظرا لما تتمتع به من فوائد صحية مثيرة وقيمة غذائية عالية ومذاق رائع، بخلاف دورها فى ترطيب الجسم ومقاومة العطش.

ويعد عصير البطيخ من أفضل المشروبات التى يمكن تناولها خلال هذا الشهر الكريم، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعل عصير البطيخ يحل ضيفا دائما على مائدة طعامك فى السحور والإفطار، وذلك حسبما نشر على الموقع الأمريكى "juicing-for-health"، وتشمل:

1. يتمتع عصير البطيخ بخواص رائعة مضادة للأكسدة، وبالتالى يخلصك من المواد السامة فى جسمك، خاصة التى ترفع خطر الإصابة بمرض الربو أو حساسية الصدر.
>2. عصير البطيخ غنى بمركبات البيتاكاروتين وفيتامين "سى"، وهما يساهمان فى الحد من الالتهابات التى تصيب مرضى المفاصل.
>3. يتمتع عصير البطيخ بخصائص مدرة للبول ويساهم فى تطهير مجرى البول، لذلك فهو مفيد لمن يعانى من مشاكل فى الكلى والمثانة البولية.
>4. يساهم فى منع الكولسترول من التراكم بالشرايين، كما يرفع مستويات الكولسترول النافع HDL، لذا فهو يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
>5. تناول كوب عصير من البطيخ يساهم فى علاج الإمساك والتخلص من الفضلات الزائد بالجسم.
>6. يساهم تأثير البطيخ المدر للبول فى التخلص من السوائل الزائدة، وبالتالى يمنع احتباسها بالجسم، خاصة بالنسبة للسيدات الحوامل، وخلال الدورة الشهرية.
>7. غنى بحمض الفوليك والعديد من الفيتامينات الأساسية التى تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمة القلبية وسرطان القولون.
>8. يحد عصير البطيخ من الشعور بالحكة لأنه يخلص الجسم من الفضلات الضارة والمواد السامة المسئولة عن ذلك.
>9. عصير البطيخ غنى بمادة الليكوبين، التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة وتحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
>10. يحد عصير البطيخ من آلام وتقرحات العضلات نظرا لاحتوائه على الحمض الأمينى "إل - سيترولين".

وأضاف التقرير أنه يمكن أيضا استخدام شرائح البطيخ ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق فقط إذا كنت ترغبون فى ترطيبها وعلاج مشاكلها، لكن يجب غسلها بعد ذلك بالماء الدافئ، ثم استخدام البارد بعد فترة قليلة، كما يمكن الاستمتاع بتناول البطيخ لترطيب الجسم ومقاومة العطش خلال شهر رمضان، وخاصة ً أن تركيز المياه به يقدر بنحو 92%.


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