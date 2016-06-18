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رئيس حى غرب بورسعيد: 15 مليون جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية

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رئيس حى غرب بورسعيد: 15 مليون جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية رئيس حى غرب بورسعيد: 15 مليون جنيه لتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية
قال المهندس عفيفى محمد أحمد رئيس حى غرب بورسعيد إن هناك 15 مليونا و580 ألف جنيه، لتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية، لحمايتها من سرقة التيار، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحويل الشبكة الهوائية بمنطقة الجرابعة باستثمارات 800 ألف جنيه لتوفير الطاقة وعدم انقطاع التيار الكهربائى.

وتابع عفيفى أنه جارٍ توفير 5 ملايين جنيه العام المقبل لتحويل الشبكات الهوائية بقرية الديبة إلى أرضية، بالإضافة إلى عملية ردم البرك والمستنقعات، والأماكن المنخفضة بنطاق الحى، بالتعاون مع شركات البترول، بقرى الدرابعة والمناصرة والديبة، على أن يتم الانتهاء من الجرابعة وجزء من المناصرة، حتى يكون هناك مردود بيئى للتخلص من الفراغات والحشرات والقوارض، لإعادة الطابع الحضارى بقرى الجرابعة والمناصرة والديبة.

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