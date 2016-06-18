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رئيس مدينة العريش: 16 مليون جنيه لتحسين الخدمات بالمدينة

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رئيس مدينة العريش: 16 مليون جنيه لتحسين الخدمات بالمدينة رئيس مدينة العريش: 16 مليون جنيه لتحسين الخدمات بالمدينة
صرح المهندس محمد فهمى البيك رئيس مدينة العريش أنه تم اعتماد 16 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية، وتحسين البيئة والكهرباء والطرق فى المدينة.

وقال البيك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم استنفاذ 12 مليون جنيه من المبلغ المعتمد، تم صرفها فى مشروعات نفذت وأخرى جارٍ تنفيذها، وهى خاصة برصف مربعات سكنية وشوارع رئيسية وإعادة رفع كفاءة شوارع أخرى واستبدال أبراج ضغط عالى وهوائية بكابلات أرضية.

وأضاف أن العمل جارٍ فى مدينة العريش بكل القطاعات الخدمية، وأنه تم إنشاء 4 مبانٍ لرئاسة أحياة جديدة وهى عاطف السادات، الفواخرية، الزهور، الريسة.

- رئيس مدينة العريش: تنفيذ عدد من مشروعات تحسين البيئة

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