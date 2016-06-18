إيداع المتهمين قفص الاتهام وحضور إعلامى مكثف بقضية التخابر مع قطر



> أودعت منذ قليل قوات الأمن بأكاديمية الشرطة المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام الزجاجى استعدادا لسماع الحكم الذي ستصدره محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 اخرين من قيادات الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر ” لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.

وانشغل المتهمون داخل القفص بالحديث مع بعضهم البعض و جلس المتهم أمين الصرفى يتحدث بينما جلس احمدعلي عبده عفيفي المحال إلي المفتى خلفهم في صمت و قام بعض المتهمين بالصلاه داخل القفص قبل جلسه الحكم، بينما لم يدخل مرسي الي القفص الي الان و يتم ادخاله بالتزامن مع بدء الجلسة، وتواجد حضور اعلامى مكثف لمتابعة الجلسة.

وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد امرت باحالة اوراق الدعوى الى فضية مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى بشان اعدام 6 متهمين وهم احمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى واحمد اسماعيل ثابت واسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وابراهيم محمد هلال وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسى و باقى المتهمين.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي وايمن محمود وعمر محمد .

وكانت النيابة قد أسندت إلى كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية) , ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.